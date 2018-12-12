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Borsada değer kazanan hisseler

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:50
Borsada değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Yükselen 13 HisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya1,331,265,56
Çemaş Döküm1,181,134,42
Turkcell12,6412,134,20
Global Yat. Holding2,972,912,06
Ege Endüstri369,00362,001,93
Şişe Cam5,275,191,54
Bim Mağazalar88,0086,851,32
Hektaş9,369,280,86
Ülker Bisküvi15,8115,680,83
ICBC Turkey Bank11,1611,100,54
Soda Sanayii7,437,400,41
Anadolu Efes20,4020,320,39
Tekfen Holding20,4620,400,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:50
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