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Ekonomi Borsada değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:49:05 -
Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,07 2,30 -10,00
Kartonsan 2.060,00 2.193,40 -6,08
Good-Year 6,49 6,58 -1,37
Pınar Et Ve Un 23,80 24,00 -0,83
Akbank 5,00 5,04 -0,79
Şekerbank 1,70 1,71 -0,58
Yapı ve Kredi Bankası 2,32 2,33 -0,43
Koza Madencilik 12,35 12,40 -0,40
Garanti Bankası 6,93 6,95 -0,29
Koza Altın 77,50 77,70 -0,26
Akiş GMYO 4,07 4,08 -0,25
Turkcell 15,30 15,31 -0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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