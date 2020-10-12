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Ekonomi Borsada değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:43:29 -
Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 46,60 47,76 -2,43
Tüpraş 81,20 83,05 -2,23
Enka İnşaat 7,00 7,15 -2,10
Aksa 7,96 8,04 -1,00
Borusan Mannesmann 15,63 15,75 -0,76
Enerjisa Enerji 9,26 9,32 -0,64
ASELSAN 18,05 18,11 -0,33
Ereğli Demir Çelik 9,68 9,70 -0,21
Şişe Cam 6,90 6,91 -0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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