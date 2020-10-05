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Ekonomi Borsada değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:40:15 -
Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 14,62 14,84 -1,48
Çimsa 13,53 13,65 -0,88
Arçelik 23,68 23,82 -0,59
Halk GMYO 2,35 2,36 -0,42
Şişe Cam 7,02 7,04 -0,28
Bursa Çimento 6,69 6,70 -0,15
Eczacıbaşı İlaç 6,72 6,73 -0,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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