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Ekonomi

Borsada değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-27 19:01:40 -
Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 12,50 12,90 -3,10
Selçuk Ecza Deposu 8,83 9,09 -2,86
Turkcell 13,90 14,15 -1,77
Alarko Holding 5,15 5,20 -0,96
İş Yatırım Menkul Değerler 5,88 5,92 -0,68
Bim Mağazalar 62,80 63,20 -0,63
Koza Madencilik 12,39 12,46 -0,56
Brisa 11,20 11,24 -0,36
MLP Sağlık 16,28 16,32 -0,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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