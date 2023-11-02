  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada bu sektörler yükselişe geçti
Ekonomi

Borsada bu sektörler yükselişe geçti

Yeniakit Publisher
2023-11-02 12:31:50 - 2023-11-02 12:31:50
Borsada bu sektörler yükselişe geçti

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,83 puan artışla ve yüzde 0,85 değer kazanarak 7.592,40 puana çıktı.

Dün BIST 100 Endeksi, önceki kapanışa göre 54,75 puan artışla ve yüzde 0,73 değer kazanarak 7.568,86 puana ulaştı. Sektörel bazda baktığımızda bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,91 artış gösterdi. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile orman kağıt basım olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul'daki tablo ise şöyle bir seyir gösterdi: BIST100 Endeksi önceki işlem gününü yüzde 0,19 yükseliş ile 7.528,57 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.297 olur iken, en yüksek seviye 7.597,82 oldu. Toplam işlem hacmi 95,3  milyar lira  olarak gerçekleşti.

Piyasa performansı

Pozitif açılışın ardından dalgalı fiyatlayan BİST100 Endeksinde satışların derinleşmesi kısa süre endişe oluştursa da 100 günlük üssel aralık bandında alımların gelmesi yeniden Endeksi güçlendirdi. Bugün ilk direnç 7.650 - 7.670 seviyelerinde, ilk destek ise 7.370 - 7.350 seviyelerinde bir performans taşıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,85 yükselişle 7.592,40 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,83 puan artışla ve yüzde 0,85 değer kazanarak 7.592,40 puana çıktı.

BIST şu saatlerde 7625 seviyelerinde. Sabah açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,88 artış kaydetti.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile elektrik oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Borsada parası olanlar dikkat! O hissenin fiyatında düzeltme yapılacak
Borsada parası olanlar dikkat! O hissenin fiyatında düzeltme yapılacak

Ekonomi

Borsada parası olanlar dikkat! O hissenin fiyatında düzeltme yapılacak

Borsa güç toplamaya çalışıyor
Borsa güç toplamaya çalışıyor

Ekonomi

Borsa güç toplamaya çalışıyor

Borsa güne yükselişle başladı!
Borsa güne yükselişle başladı!

Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı!

Borsada hisseleri bir anda yüzde 96 değer kaybeden dev şirket iflas etti
Borsada hisseleri bir anda yüzde 96 değer kaybeden dev şirket iflas etti

Ekonomi

Borsada hisseleri bir anda yüzde 96 değer kaybeden dev şirket iflas etti

Borsada riskler bakın ne? Orta Doğu’daki kriz nasıl etkiliyor? Uzman isim çok kritik diyerek uyardı! İlginç gerçek
Borsada riskler bakın ne? Orta Doğu’daki kriz nasıl etkiliyor? Uzman isim çok kritik diyerek uyardı! İlginç gerçek

Ekonomi

Borsada riskler bakın ne? Orta Doğu’daki kriz nasıl etkiliyor? Uzman isim çok kritik diyerek uyardı! İlginç gerçek

{relation id:1800808 slug:'borsada-parasi-olanlar-dikkat-o-hissenin-fiyatinda-duzeltme-yapilacak'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23