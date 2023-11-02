Borsada bu sektörler yükselişe geçti

Dün BIST 100 Endeksi, önceki kapanışa göre 54,75 puan artışla ve yüzde 0,73 değer kazanarak 7.568,86 puana ulaştı. Sektörel bazda baktığımızda bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,91 artış gösterdi. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile orman kağıt basım olarak kayıtlara geçti.



Borsa İstanbul'daki tablo ise şöyle bir seyir gösterdi: BIST100 Endeksi önceki işlem gününü yüzde 0,19 yükseliş ile 7.528,57 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.297 olur iken, en yüksek seviye 7.597,82 oldu. Toplam işlem hacmi 95,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Piyasa performansı

Pozitif açılışın ardından dalgalı fiyatlayan BİST100 Endeksinde satışların derinleşmesi kısa süre endişe oluştursa da 100 günlük üssel aralık bandında alımların gelmesi yeniden Endeksi güçlendirdi. Bugün ilk direnç 7.650 - 7.670 seviyelerinde, ilk destek ise 7.370 - 7.350 seviyelerinde bir performans taşıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,85 yükselişle 7.592,40 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,83 puan artışla ve yüzde 0,85 değer kazanarak 7.592,40 puana çıktı.

BIST şu saatlerde 7625 seviyelerinde. Sabah açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,88 artış kaydetti.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile elektrik oldu.

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