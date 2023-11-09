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Ekonomi Borsada "boğa" hakimiyeti
Ekonomi

Borsada "boğa" hakimiyeti

Yeniakit Publisher
2023-11-09 12:51:37 - 2023-11-09 12:51:37
Borsada "boğa" hakimiyeti

Borsa İstanbul yükseliş seyirli tepkilere maruz kalırken "boğa" seyrinin nereye kadar süreceği de merak konusu.

Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi önceki kapanışa göre 67,64 puan artışla ve yüzde 0,86 değer kazanarak 7.912,44 puanla güne başladı. Günün devamında pozitif fiyatlayan BİST100 Endeksinde işlem hacmi düşük olsa da genel itibariyle yükselişin devam etti görülüyor. 8.000 Kritik eşiğin üzerinde haftanın tamamlanması genel görünümü destekleyebilir ama 8.000 seviyesinde kar satışlarının sınırlı kalıp kalmayacağını bu durumu netleştirecek.

Yükseliş ivmelendi

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü yüzde.20 yükseliş ile 7.860,88 seviyesi ile sınırlı yükselişle günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.821,49 olur iken, en yüksek seviye 7.942,82 oldu. Toplam işlem hacmi 85,7 Milyar TL olarak gerçekleşti. Hafta ortasına pozitif başlayan BİST100 Endeksi günün devamında açılıştaki artısından satışlarla devam etti. Genel olarak alıcılı seyreden Endeks kritik seviye 8.000 ‘i test etmeye hazırlanırken aşırı alım bölgesi de dikkat çekici unsurlar arasında.  BIST şu saatlerde 7845 bandında hareket ediyor.

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