Borsada bir günde üç rekor

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 49,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,09 ve holding endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,44 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,18 ile finansal kiralama, faktoring oldu. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 kazançla 2.750,49 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.762,95 puana taşıdı. Haftaya yurt içinde sanayi üretimi, ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD, Çin ve Almanya’da enflasyon, İngiltere’de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.780 seviyesinin direnç, 2.600 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.