Borsada 5 hissenin üzerindeki tedbir kalktı!
Beş hissenin üzerindeki tedbir 30 Nisan 2024 günü seans sonunda kalktı.
Beş hissenin üzerindeki tedbir 30 Nisan 2024 günü seans sonunda kalktı.
Borsa İstanbul’un hakkında tedbir kararı verdiği beş hissenin üzerindeki kısıtlamalar 30 Nisan 2024 günü seans sonunda kalktı.
Hisseler, 2 Mayıs 2024 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.
Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:
1- KAPLAMIN (#KAPLM)
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
- Brüt Takas
- Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması
- Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı
- Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması
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2- AGROTECH TEKNOLOJI (#AGROT)
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
3- VERA KONSEPT GMYO (#VRGYO)
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
4- BATISOKE CIMENTO (#BSOKE)
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
5- YUKSELEN CELIK (#YKSLN)
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
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