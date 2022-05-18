Borsa yarın açık mı? 19 Mayıs Perşembe Borsa İstanbul kapalı mı?

19 Mayıs'ta Borsa tatil mi? Sorusu araştırılıyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu sene perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs’ın resmi tatil olması hasebiye borsada işlem gerçekleştirecekler Borsa İstanbul’un yarın kapalı olup olmayacağını, borsada işlem yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

19 Mayıs'ta yarın Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı?

Yarın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı... Bayram olması nedeniyle borsaların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple "19 Mayıs (yarın) borsa açık mı, kapalı mı?" sorusu geliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul kapalı olacak. İşlemler 20 Mayıs Cuma saat 10.00'da başlayacak.