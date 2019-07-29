0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:39
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 909 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding47.852.396.2041,47
Garanti Bankası41.202.000.0000,85
Akbank39.520.000.0000,80
Tüpraş33.681.382.4002,88
Turkcell29.612.000.0001,75
Enka İnşaat28.900.000.0000,81
İş Bankası (C)28.889.807.4000,57
Bim Mağazalar28.089.072.0007,51
Ereğli Demir Çelik26.845.000.0001,01
Yapı ve Kredi Bank.23.398.332.0570,60
Aselsan22.047.600.0002,05
Ford Otosan21.563.419.5006,18
İskenderun Demir Çelik20.242.000.0001,47
Türk Telekom19.600.000.0002,46
Sabancı Holding19.404.241.3840,66
Türk Hava Yolları17.733.000.0000,53
Arçelik14.055.146.6641,60
Vakıflar Bankası12.825.000.0000,45
Anadolu Efes12.718.421.0491,06
Şişe Cam11.317.500.0000,86


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:39
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
    1. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    2. En fazla kaybettiren BES fonları
    3. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    4. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    5. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı..
    6. Başkan Böcek, Tütüncü’yü ağırladı
    7. Kuzey Makedonya’da 79 kaçak mülteci..
    8. En fazla kazandıran BES fonları
    9. BES fonu istatistikleri
    10. Mutlu şehrin mutlu üniversitesinde..
    11. Masada 3 önemli konu var... Ankara'da..
    12. Üst Klasman Hakemleri sezon öncesi..
    13. Evinde uyuşturucu içiren şahıs..
    14. Çocuklar, Badminton sporuyla daha mutlu
    15. Bu laboratuvar ile 70 milyon dolar..
    16. Akkuyu NGS’nin inşaatı devam eden 1..
    17. Kategorilerine göre en fazla..
    18. Burhaniye’de camiye gelen gençler..
    19. Kategorilerine göre en fazla..
    20. Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1..
    21. En fazla kazandıran yatırım fonları
    22. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    23. Özel Sporcular IPC Gençler Dünya..
    24. Ayancık’ta festival coşkusu
    25. Gedelek’te gelenek sürüyor
    26. Bu da düğün çaycısı
    27. Mohikanlar gözünü Avrupa’ya dikti
    28. Yatırım fonu istatistikleri
    29. Birleşik Arap Emirlikleri savaşçıları..
    30. BEÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!