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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:33
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 882 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

(BIST 100) Piyasadeğeri ilk 20 PDPD/DD
Koç Holding46.584.447.1791,43
Garanti Bankası38.934.000.0000,81
Akbank37.700.000.0000,79
Tüpraş31.678.028.8002,71
Turkcell29.260.000.0001,73
Enka İnşaat29.250.000.0000,82
İş Bankası (C)28.349.811.0000,56
Bim Mağazalar27.278.460.0007,29
Ereğli Demir Çelik26.110.000.0000,98
Ford Otosan21.966.966.0006,29
Yapı ve Kredi Bank.21.455.510.2610,55
Aselsan20.235.000.0001,88
İskenderun Demir Çelik19.372.000.0001,41
Sabancı Holding18.710.504.0470,64
Türk Telekom18.690.000.0002,37
Türk Hava Yolları17.498.400.0000,53
Arçelik13.771.340.8181,57
Vakıflar Bankası11.750.000.0000,41
Anadolu Efes11.617.105.2600,97
Şişe Cam11.227.500.0000,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:33
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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