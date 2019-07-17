Borsa şirketlerinin piyasa değeri17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:33
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 882 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|(BIST 100) Piyasadeğeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.584.447.179
|1,43
|Garanti Bankası
|38.934.000.000
|0,81
|Akbank
|37.700.000.000
|0,79
|Tüpraş
|31.678.028.800
|2,71
|Turkcell
|29.260.000.000
|1,73
|Enka İnşaat
|29.250.000.000
|0,82
|İş Bankası (C)
|28.349.811.000
|0,56
|Bim Mağazalar
|27.278.460.000
|7,29
|Ereğli Demir Çelik
|26.110.000.000
|0,98
|Ford Otosan
|21.966.966.000
|6,29
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.455.510.261
|0,55
|Aselsan
|20.235.000.000
|1,88
|İskenderun Demir Çelik
|19.372.000.000
|1,41
|Sabancı Holding
|18.710.504.047
|0,64
|Türk Telekom
|18.690.000.000
|2,37
|Türk Hava Yolları
|17.498.400.000
|0,53
|Arçelik
|13.771.340.818
|1,57
|Vakıflar Bankası
|11.750.000.000
|0,41
|Anadolu Efes
|11.617.105.260
|0,97
|Şişe Cam
|11.227.500.000
|0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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