Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 801 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 801 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.538.010.059 1,28 Garanti Bankası 33.012.000.000 0,69 Akbank 31.512.000.000 0,66 Tüpraş 29.424.256.000 2,52 Turkcell 27.280.000.000 1,61 Ereğli Demir Çelik 25.830.000.000 0,97 Enka İnşaat 25.550.000.000 0,72 Bim Mağazalar 23.969.220.000 6,41 İş Bankası (C) 22.904.847.300 0,45 Aselsan 20.109.600.000 1,87 Ford Otosan 20.001.870.000 5,73 İskenderun Demir Çelik 18.647.000.000 1,35 Yapı ve Kredi Bank. 17.823.278.209 0,46 Türk Hava Yolları 17.498.400.000 0,53 Türk Telekom 16.100.000.000 2,04 Sabancı Holding 15.894.746.622 0,54 Arçelik 11.926.602.818 1,36 Şişe Cam 11.385.000.000 0,87 Anadolu Efes 10.953.947.366 0,91 Tekfen Holding 9.745.800.000 2,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.