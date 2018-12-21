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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 801 milyar lira oldu

21 Aralık 2018 Cuma 18:52
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 801 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding36.187.265.1741,12
Garanti Bankası34.062.000.0000,73
Tüpraş29.875.010.5604,02
Aselsan27.702.000.0002,95
Akbank27.520.000.0000,64
Bim Mağazalar26.625.720.0008,41
Turkcell26.268.000.0001,77
Ereğli Demir Çelik25.970.000.0000,86
Türk Hava Yolları22.535.400.0000,62
Enka İnşaat22.150.000.0000,61
İş Bankası (C)19.574.869.5000,42
Ford Otosan18.492.957.0005,41
İskenderun Demir Çelik16.936.000.0001,02
Sabancı Holding15.486.665.8360,54
Türk Telekom13.860.000.0002,51
Yapı ve Kredi Bank.13.684.223.0800,34
Anadolu Efes12.292.105.2600,89
Şişe Cam11.767.500.0000,89
Arçelik10.473.787.1781,17
Vakıflar Bankası9.775.000.0000,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:52
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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