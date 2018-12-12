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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 767 milyar lira oldu

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:53
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 767 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding35.375.777.7981,09
Garanti Bankası31.458.000.0000,68
Tüpraş30.050.304.0004,04
ASELSAN28.272.000.0003,01
Turkcell27.808.000.0001,88
Bim Mağazalar26.716.800.0008,44
Ereğli Demir Çelik25.760.000.0000,85
Akbank25.760.000.0000,60
Enka İnşaat22.350.000.0000,62
Türk Hava Yolları21.045.000.0000,57
İş Bankası (C)18.044.879.7000,39
Ford Otosan17.124.408.0005,01
İskenderun Demir Çelik16.327.000.0000,98
Sabancı Holding14.792.928.5000,51
Yapı ve Kredi Bank.13.430.811.5420,33
Türk Telekom13.300.000.0002,41
Anadolu Efes12.078.947.3650,87
Şişe Cam11.857.500.0000,90
Arçelik10.264.311.4341,15
ICBC Turkey Bank9.597.600.0008,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:53
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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