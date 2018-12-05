İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 789 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 BIST 100 PD PD/DD Koç Holding 38.368.137.497 1,19 Garanti Bankası 32.844.000.000 0,71 Tüpraş 31.678.028.800 4,26 Aselsan 30.164.400.000 3,22 Ereğli Demir Çelik 28.805.000.000 0,95 Akbank 28.000.000.000 0,65 Turkcell 27.698.000.000 1,87 Bim Mağazalar 25.472.040.000 8,04 Türk Hava Yolları 22.535.400.000 0,62 Enka İnşaat 22.350.000.000 0,62 Ford Otosan 18.668.412.000 5,46 İş Bankası (C) 18.539.876.400 0,40 İskenderun Demir Çelik 18.038.000.000 1,08 Sabancı Holding 15.262.221.404 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 13.768.693.593 0,34 Türk Telekom 13.545.000.000 2,45 Anadolu Efes 12.943.421.049 0,94 Şişe Cam 11.812.500.000 0,90 Arçelik 10.521.088.152 1,17 Vakıflar Bankası 9.650.000.000 0,36





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)