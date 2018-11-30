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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 797 milyar lira oldu

30 Kasım 2018 Cuma 19:01
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 797 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding39.002.112.0091,21
Garanti Bankası34.734.000.0000,75
Tüpraş31.277.358.0804,21
Akbank30.640.000.0000,71
Aselsan30.438.000.0003,24
Turkcell27.918.000.0001,89
Ereğli Demir Çelik26.565.000.0000,88
Bim Mağazalar25.654.200.0008,10
Türk Hava Yolları23.460.000.0000,64
Enka İnşaat23.450.000.0000,65
İş Bankası (C)19.169.872.2000,41
Ford Otosan18.966.685.5005,54
İskenderun Demir Çelik17.574.000.0001,06
Sabancı Holding16.792.524.3520,58
Yapı ve Kredi Bank.14.613.398.7210,36
Türk Telekom13.685.000.0002,48
Anadolu Efes12.517.105.2600,90
Şişe Cam11.317.500.0000,86
Arçelik10.568.389.1261,18
Vakıflar Bankası10.025.000.0000,38


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 19:01
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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