İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 797 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.002.112.009 1,21 Garanti Bankası 34.734.000.000 0,75 Tüpraş 31.277.358.080 4,21 Akbank 30.640.000.000 0,71 Aselsan 30.438.000.000 3,24 Turkcell 27.918.000.000 1,89 Ereğli Demir Çelik 26.565.000.000 0,88 Bim Mağazalar 25.654.200.000 8,10 Türk Hava Yolları 23.460.000.000 0,64 Enka İnşaat 23.450.000.000 0,65 İş Bankası (C) 19.169.872.200 0,41 Ford Otosan 18.966.685.500 5,54 İskenderun Demir Çelik 17.574.000.000 1,06 Sabancı Holding 16.792.524.352 0,58 Yapı ve Kredi Bank. 14.613.398.721 0,36 Türk Telekom 13.685.000.000 2,48 Anadolu Efes 12.517.105.260 0,90 Şişe Cam 11.317.500.000 0,86 Arçelik 10.568.389.126 1,18 Vakıflar Bankası 10.025.000.000 0,38





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)