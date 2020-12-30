Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 897 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|53.235.000.000
|1,32
|Koç Holding
|53.101.705.167
|1,22
|Bim Mağazalar
|46.632.960.000
|8,68
|Ford Otosan
|43.898.841.000
|9,20
|Garanti Bankası
|43.554.000.000
|0,72
|ASELSAN
|42.043.200.000
|2,60
|Enka İnşaat
|41.328.000.000
|0,84
|Akbank
|35.880.000.000
|0,61
|Turkcell
|35.728.000.000
|1,76
|İş Bankası (C)
|31.499.790.000
|0,49
|Türk Telekom
|30.205.000.000
|2,82
|İskenderun Demir Çelik
|29.522.000.000
|1,35
|Gübre Fabrikaları
|28.072.700.000
|49,44
|Tüpraş
|27.045.273.600
|2,80
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.101.388.468
|0,56
|Sabancı Holding
|23.342.220.971
|0,64
|Şişe Cam
|22.300.198.329
|1,02
|Arçelik
|20.596.195.688
|1,62
|Vakıflar Bankası
|18.590.763.052
|0,42
|Türk Hava Yolları
|17.802.000.000
|0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)