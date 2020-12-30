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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:45:57 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 898 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik53.375.000.0001,33
Koç Holding52.695.961.4791,21
Bim Mağazalar46.025.760.0008,56
Ford Otosan44.144.478.0009,25
Garanti Bankası42.924.000.0000,71
ASELSAN42.864.000.0002,66
Enka İnşaat41.440.000.0000,84
Akbank35.464.000.0000,60
Turkcell35.420.000.0001,75
İş Bankası (C)31.454.790.3000,49
Türk Telekom30.030.000.0002,80
İskenderun Demir Çelik29.667.000.0001,35
Tüpraş27.245.608.9602,82
Gübre Fabrikaları27.187.600.00047,88
Yapı ve Kredi Bankası26.101.388.4680,56
Sabancı Holding23.178.988.6560,64
Şişe Cam22.269.566.1881,02
Arçelik20.744.855.8941,63
Vakıflar Bankası18.668.875.5020,42
Türk Hava Yolları17.884.800.0000,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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