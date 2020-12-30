Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 898 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|53.375.000.000
|1,33
|Koç Holding
|52.695.961.479
|1,21
|Bim Mağazalar
|46.025.760.000
|8,56
|Ford Otosan
|44.144.478.000
|9,25
|Garanti Bankası
|42.924.000.000
|0,71
|ASELSAN
|42.864.000.000
|2,66
|Enka İnşaat
|41.440.000.000
|0,84
|Akbank
|35.464.000.000
|0,60
|Turkcell
|35.420.000.000
|1,75
|İş Bankası (C)
|31.454.790.300
|0,49
|Türk Telekom
|30.030.000.000
|2,80
|İskenderun Demir Çelik
|29.667.000.000
|1,35
|Tüpraş
|27.245.608.960
|2,82
|Gübre Fabrikaları
|27.187.600.000
|47,88
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.101.388.468
|0,56
|Sabancı Holding
|23.178.988.656
|0,64
|Şişe Cam
|22.269.566.188
|1,02
|Arçelik
|20.744.855.894
|1,63
|Vakıflar Bankası
|18.668.875.502
|0,42
|Türk Hava Yolları
|17.884.800.000
|0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)