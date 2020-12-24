  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:11:58 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 30 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.641.884.0591,16
Ereğli Demir Çelik49.980.000.0001,24
Bim Mağazalar44.447.040.0008,27
Ford Otosan43.337.385.0009,08
Garanti Bankası41.748.000.0000,69
Enka İnşaat41.104.000.0000,84
ASELSAN41.085.600.0002,55
Turkcell34.760.000.0001,71
Akbank34.060.000.0000,58
İş Bankası (C)30.059.799.6000,46
Türk Telekom29.365.000.0002,74
İskenderun Demir Çelik28.826.000.0001,32
Tüpraş26.719.728.6402,77
Yapı ve Kredi Bankası25.594.565.3910,55
Şişe Cam21.932.612.6421,00
Sabancı Holding21.587.473.5900,59
Gübre Fabrikaları20.858.300.00036,74
Arçelik20.420.506.3551,61
Vakıflar Bankası18.122.088.3530,41
Türk Hava Yolları17.664.000.0000,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hava sahasını ihlal ettiler! Büyük kriz sonrası Katar’dan BM’ye çağrı
Dünya

Hava sahasını ihlal ettiler! Büyük kriz sonrası Katar’dan BM’ye çağrı

Katar, Bahreyn uçaklarının hava sahası ihlaline dair BM'ye resmi bildirimde bulundu.
Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu
Dünya

Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu

AGİT Çalışma Grubu, Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların sürdüğü Donbass bölgesinde Kiev güçlerine ait 93 tankın ortadan kaybolduğunu duy..
ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!
Gündem

ABD’nin yaptırımları hızımızı kesemez!

ABD’nin yaptırım kararını Akit’e değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Alınan karar sadece Savunma Sanayi Ba..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay