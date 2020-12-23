Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 860 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.439.012.215
|1,16
|Ereğli Demir Çelik
|49.035.000.000
|1,22
|Bim Mağazalar
|44.811.360.000
|8,34
|Ford Otosan
|44.004.114.000
|9,22
|Garanti Bankası
|42.336.000.000
|0,70
|Enka İnşaat
|41.272.000.000
|0,84
|ASELSAN
|41.154.000.000
|2,55
|Turkcell
|34.716.000.000
|1,71
|Akbank
|34.008.000.000
|0,58
|İş Bankası (C)
|30.239.798.400
|0,47
|Türk Telekom
|29.400.000.000
|2,74
|İskenderun Demir Çelik
|28.942.000.000
|1,32
|Tüpraş
|26.469.309.440
|2,74
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.847.976.929
|0,55
|Şişe Cam
|22.024.509.064
|1,01
|Sabancı Holding
|21.546.665.511
|0,59
|Arçelik
|20.528.622.868
|1,62
|Gübre Fabrikaları
|18.971.200.000
|33,41
|Vakıflar Bankası
|18.161.144.578
|0,41
|Türk Hava Yolları
|17.277.600.000
|0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)