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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:35:48 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 860 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.439.012.2151,16
Ereğli Demir Çelik49.035.000.0001,22
Bim Mağazalar44.811.360.0008,34
Ford Otosan44.004.114.0009,22
Garanti Bankası42.336.000.0000,70
Enka İnşaat41.272.000.0000,84
ASELSAN41.154.000.0002,55
Turkcell34.716.000.0001,71
Akbank34.008.000.0000,58
İş Bankası (C)30.239.798.4000,47
Türk Telekom29.400.000.0002,74
İskenderun Demir Çelik28.942.000.0001,32
Tüpraş26.469.309.4402,74
Yapı ve Kredi Bankası25.847.976.9290,55
Şişe Cam22.024.509.0641,01
Sabancı Holding21.546.665.5110,59
Arçelik20.528.622.8681,62
Gübre Fabrikaları18.971.200.00033,41
Vakıflar Bankası18.161.144.5780,41
Türk Hava Yolları17.277.600.0000,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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