Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 838 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.395.934.555
|1,09
|Bim Mağazalar
|43.171.920.000
|8,03
|Ereğli Demir Çelik
|40.670.000.000
|1,01
|ASELSAN
|40.652.400.000
|2,52
|Enka İnşaat
|40.600.000.000
|0,83
|Ford Otosan
|40.459.923.000
|8,48
|Garanti Bankası
|38.640.000.000
|0,64
|Turkcell
|34.606.000.000
|1,71
|Akbank
|32.396.000.000
|0,55
|İş Bankası (C)
|30.194.798.700
|0,47
|Türk Telekom
|26.810.000.000
|2,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.918.801.288
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|24.853.000.000
|1,14
|Tüpraş
|23.113.692.160
|2,39
|Şişe Cam
|21.411.866.253
|0,98
|Sabancı Holding
|20.812.120.096
|0,57
|Arçelik
|19.447.457.740
|1,53
|Vakıflar Bankası
|18.161.144.578
|0,41
|Türk Hava Yolları
|16.822.200.000
|0,38
|Gübre Fabrikaları
|16.639.880.000
|29,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)