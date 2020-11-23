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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-11-23 18:59:27 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 798 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding48.486.370.7161,11
Bim Mağazalar42.230.760.0007,86
Ford Otosan41.758.290.0008,75
ASELSAN41.404.800.0002,56
Enka İnşaat40.096.000.0000,82
Ereğli Demir Çelik40.040.000.0001,00
Garanti Bankası38.094.000.0000,63
Turkcell34.870.000.0001,72
Akbank32.552.000.0000,55
İş Bankası (C)29.204.805.3000,45
Türk Telekom27.405.000.0002,56
Yapı ve Kredi Bankası24.834.330.7750,53
İskenderun Demir Çelik23.838.000.0001,09
Tüpraş21.999.326.7202,28
Şişe Cam21.687.555.5180,99
Sabancı Holding21.403.837.2360,59
Arçelik19.663.690.7661,55
Vakıflar Bankası18.200.200.8030,41
Gübre Fabrikaları16.783.500.00029,56
Türk Hava Yolları16.201.200.0000,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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