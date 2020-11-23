Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 798 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|48.486.370.716
|1,11
|Bim Mağazalar
|42.230.760.000
|7,86
|Ford Otosan
|41.758.290.000
|8,75
|ASELSAN
|41.404.800.000
|2,56
|Enka İnşaat
|40.096.000.000
|0,82
|Ereğli Demir Çelik
|40.040.000.000
|1,00
|Garanti Bankası
|38.094.000.000
|0,63
|Turkcell
|34.870.000.000
|1,72
|Akbank
|32.552.000.000
|0,55
|İş Bankası (C)
|29.204.805.300
|0,45
|Türk Telekom
|27.405.000.000
|2,56
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.834.330.775
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|23.838.000.000
|1,09
|Tüpraş
|21.999.326.720
|2,28
|Şişe Cam
|21.687.555.518
|0,99
|Sabancı Holding
|21.403.837.236
|0,59
|Arçelik
|19.663.690.766
|1,55
|Vakıflar Bankası
|18.200.200.803
|0,41
|Gübre Fabrikaları
|16.783.500.000
|29,56
|Türk Hava Yolları
|16.201.200.000
|0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)