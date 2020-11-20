Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 785 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.348.576.053
|1,13
|Bim Mağazalar
|42.504.000.000
|7,91
|Aselsan
|41.655.600.000
|2,58
|Ford Otosan
|41.056.470.000
|8,60
|Enka İnşaat
|40.432.000.000
|0,82
|Ereğli Demir Çelik
|39.585.000.000
|0,98
|Garanti Bankası
|39.522.000.000
|0,65
|Turkcell
|35.464.000.000
|1,75
|Akbank
|33.384.000.000
|0,57
|İş Bankası (C)
|30.554.796.300
|0,47
|Türk Telekom
|28.245.000.000
|2,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.763.506.416
|0,55
|İskenderun Demir Çelik
|24.099.000.000
|1,10
|Tüpraş
|22.575.290.880
|2,34
|Sabancı Holding
|21.975.150.337
|0,60
|Şişe Cam
|20.891.119.863
|0,96
|Arçelik
|19.447.457.740
|1,53
|Vakıflar Bankası
|18.825.100.402
|0,43
|Türk Hava Yolları
|16.615.200.000
|0,38
|Coca Cola İçecek
|14.880.690.747
|1,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)