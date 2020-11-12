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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:57:44 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 730 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 46.888.754.944 1,07
Aselsan 43.867.200.000 2,72
Bim Mağazalar 41.866.440.000 7,79
Enka İnşaat 41.720.000.000 0,85
Ford Otosan 40.038.831.000 8,39
Ereğli Demir Çelik 39.970.000.000 0,99
Garanti Bankası 36.498.000.000 0,60
Turkcell 35.266.000.000 1,74
Akbank 33.072.000.000 0,56
İş Bankası (C) 31.274.791.500 0,48
Türk Telekom 26.915.000.000 2,51
Yapı ve Kredi Bank. 24.580.919.236 0,53
İskenderun Demir Çelik 23.693.000.000 1,08
Tüpraş 22.575.290.880 2,34
Şişe Cam 21.197.441.269 0,97
Sabancı Holding 21.056.968.568 0,58
Vakıflar Bankası 19.137.550.201 0,43
Arçelik 18.933.904.304 1,49
Türk Hava Yolları 16.711.800.000 0,38
Coca Cola İçecek 14.359.230.644 1,67


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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