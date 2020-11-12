Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 730 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.888.754.944
|1,07
|Aselsan
|43.867.200.000
|2,72
|Bim Mağazalar
|41.866.440.000
|7,79
|Enka İnşaat
|41.720.000.000
|0,85
|Ford Otosan
|40.038.831.000
|8,39
|Ereğli Demir Çelik
|39.970.000.000
|0,99
|Garanti Bankası
|36.498.000.000
|0,60
|Turkcell
|35.266.000.000
|1,74
|Akbank
|33.072.000.000
|0,56
|İş Bankası (C)
|31.274.791.500
|0,48
|Türk Telekom
|26.915.000.000
|2,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|24.580.919.236
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|23.693.000.000
|1,08
|Tüpraş
|22.575.290.880
|2,34
|Şişe Cam
|21.197.441.269
|0,97
|Sabancı Holding
|21.056.968.568
|0,58
|Vakıflar Bankası
|19.137.550.201
|0,43
|Arçelik
|18.933.904.304
|1,49
|Türk Hava Yolları
|16.711.800.000
|0,38
|Coca Cola İçecek
|14.359.230.644
|1,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)