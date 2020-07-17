Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 387 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.707.882.622
|1,12
|Bim Mağazalar
|43.020.120.000
|9,19
|Aselsan
|37.118.400.000
|2,57
|Turkcell
|35.596.000.000
|1,91
|Enka İnşaat
|35.336.000.000
|0,89
|Garanti Bankası
|33.306.000.000
|0,61
|Ereğli Demir Çelik
|30.450.000.000
|0,91
|Akbank
|30.264.000.000
|0,56
|Türk Telekom
|29.120.000.000
|2,93
|Ford Otosan
|27.897.345.000
|6,94
|İş Bankası (C)
|23.939.840.400
|0,41
|Tüpraş
|21.736.386.560
|2,05
|İskenderun Demir Çelik
|21.315.000.000
|1,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.850.570.517
|0,47
|Vakıflar Bankası
|19.489.056.225
|0,58
|Sabancı Holding
|19.281.817.148
|0,59
|Türk Hava Yolları
|16.463.400.000
|0,40
|T. Halk Bankası
|14.892.132.867
|0,45
|Arçelik
|14.379.496.202
|1,46
|Şişe Cam
|13.950.000.000
|0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)