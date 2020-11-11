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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:34:23 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 706 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 43.389.215.636 0,99
Bim Mağazalar 41.987.880.000 7,81
ASELSAN 41.929.200.000 2,60
Enka İnşaat 41.664.000.000 0,85
Ford Otosan 41.582.835.000 8,71
Ereğli Demir Çelik 40.495.000.000 1,01
Turkcell 34.232.000.000 1,69
Garanti Bankası 32.886.000.000 0,54
Akbank 29.796.000.000 0,51
İş Bankası (C) 28.169.812.200 0,44
Türk Telekom 25.550.000.000 2,38
İskenderun Demir Çelik 23.925.000.000 1,09
Yapı ve Kredi Bankası 21.877.862.826 0,47
Tüpraş 21.485.967.360 2,22
Şişe Cam 20.737.959.160 0,95
Sabancı Holding 19.261.413.109 0,53
Arçelik 18.758.214.971 1,48
Vakıflar Bankası 17.106.626.506 0,39
Türk Hava Yolları 15.621.600.000 0,36
Sasa Polyester 13.960.600.000 5,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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