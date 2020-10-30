Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 579 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|40.560.960.000
|8,03
|Enka İnşaat
|40.376.000.000
|0,92
|ASELSAN
|38.190.000.000
|2,37
|Ford Otosan
|37.898.280.000
|7,94
|Koç Holding
|35.908.316.388
|0,88
|Ereğli Demir Çelik
|33.355.000.000
|0,83
|Turkcell
|32.120.000.000
|1,64
|Garanti Bankası
|27.720.000.000
|0,46
|Akbank
|24.804.000.000
|0,42
|İş Bankası (C)
|22.994.846.700
|0,36
|Türk Telekom
|22.505.000.000
|2,10
|İskenderun Demir Çelik
|21.518.000.000
|0,98
|Şişe Cam
|18.777.502.164
|0,86
|Tüpraş
|18.718.835.200
|1,85
|Arçelik
|18.163.574.150
|1,43
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,39
|Sabancı Holding
|16.792.524.352
|0,48
|Vakıflar Bankası
|14.880.421.687
|0,34
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.360.000.000
|3,76
|Sasa Polyester
|12.699.000.000
|4,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)