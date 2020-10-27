Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 590 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.504.000.000
|8,42
|Enka İnşaat
|40.096.000.000
|0,91
|ASELSAN
|39.193.200.000
|2,61
|Koç Holding
|36.973.393.569
|0,91
|Ereğli Demir Çelik
|34.755.000.000
|0,86
|Turkcell
|34.584.000.000
|1,77
|Ford Otosan
|33.897.906.000
|7,10
|Garanti Bankası
|28.812.000.000
|0,50
|Akbank
|25.584.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|23.730.000.000
|2,22
|İş Bankası (C)
|23.444.843.700
|0,37
|İskenderun Demir Çelik
|22.011.000.000
|1,01
|Şişe Cam
|19.635.202.100
|0,90
|Tüpraş
|19.144.547.840
|1,89
|Arçelik
|18.190.603.279
|1,43
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,39
|Sabancı Holding
|16.833.332.431
|0,48
|Vakıflar Bankası
|15.231.927.711
|0,35
|Sasa Polyester
|13.470.900.000
|4,86
|Tofaş Oto Fabrikası
|13.140.000.000
|3,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)