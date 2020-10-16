Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 654 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.230.760.000
|8,36
|ASELSAN
|41.222.400.000
|2,75
|Enka İnşaat
|40.768.000.000
|0,93
|Koç Holding
|38.368.137.497
|0,94
|Turkcell
|36.828.000.000
|1,89
|Ereğli Demir Çelik
|33.915.000.000
|0,95
|Ford Otosan
|32.388.993.000
|7,80
|Garanti Bankası
|29.694.000.000
|0,51
|Akbank
|26.624.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|26.110.000.000
|2,44
|İş Bankası (C)
|24.074.839.500
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|21.924.000.000
|1,13
|Şişe Cam
|20.799.223.441
|1,36
|Tüpraş
|20.546.895.360
|2,03
|Arçelik
|18.474.409.125
|1,72
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,41
|Sabancı Holding
|17.200.605.138
|0,50
|Vakıflar Bankası
|15.856.827.309
|0,36
|Türk Hava Yolları
|14.517.600.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.043.600.000
|5,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)