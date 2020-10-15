Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 644 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.170.040.000
|8,35
|ASELSAN
|41.450.400.000
|2,76
|Enka İnşaat
|39.928.000.000
|0,91
|Koç Holding
|38.013.111.770
|0,93
|Turkcell
|36.256.000.000
|1,86
|Ereğli Demir Çelik
|33.915.000.000
|0,95
|Ford Otosan
|32.301.265.500
|7,78
|Garanti Bankası
|29.442.000.000
|0,51
|Akbank
|26.468.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|25.900.000.000
|2,42
|İş Bankası (C)
|23.894.840.700
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|21.866.000.000
|1,13
|Şişe Cam
|20.584.798.457
|1,35
|Tüpraş
|20.346.560.000
|2,01
|Arçelik
|18.433.865.432
|1,72
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,41
|Sabancı Holding
|17.016.968.785
|0,49
|Vakıflar Bankası
|15.817.771.084
|0,36
|Türk Hava Yolları
|14.490.000.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.018.700.000
|5,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)