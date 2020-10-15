Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 644 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.230.760.000
|8,36
|ASELSAN
|41.268.000.000
|2,75
|Enka İnşaat
|39.928.000.000
|0,91
|Koç Holding
|38.114.547.692
|0,94
|Turkcell
|36.608.000.000
|1,87
|Ereğli Demir Çelik
|33.985.000.000
|0,95
|Ford Otosan
|33.020.631.000
|7,96
|Garanti Bankası
|29.526.000.000
|0,51
|Akbank
|26.468.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|25.830.000.000
|2,41
|İş Bankası (C)
|24.029.839.800
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|21.808.000.000
|1,13
|Şişe Cam
|20.737.959.160
|1,36
|Tüpraş
|20.546.895.360
|2,03
|Arçelik
|18.447.379.997
|1,72
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,41
|Sabancı Holding
|17.139.393.020
|0,49
|Vakıflar Bankası
|15.856.827.309
|0,36
|Türk Hava Yolları
|14.545.200.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.060.200.000
|5,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)