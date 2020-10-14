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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:28:42 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 642 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 41.836.080.000 8,29
ASELSAN 41.313.600.000 2,75
Enka İnşaat 39.704.000.000 0,91
Koç Holding 37.683.445.023 0,93
Turkcell 36.542.000.000 1,87
Ereğli Demir Çelik 33.775.000.000 0,95
Ford Otosan 32.090.719.500 7,73
Garanti Bankası 29.904.000.000 0,51
Akbank 26.832.000.000 0,47
Türk Telekom 26.110.000.000 2,44
İş Bankası (C) 24.209.838.600 0,38
İskenderun Demir Çelik 22.040.000.000 1,14
Şişe Cam 20.860.487.723 1,37
Tüpraş 20.208.829.440 1,99
Arçelik 18.298.719.791 1,71
Yapı ve Kredi Bankası 18.245.630.773 0,41
Sabancı Holding 17.241.413.217 0,50
Vakıflar Bankası 15.973.995.984 0,37
Türk Hava Yolları 14.641.800.000 0,36
Sasa Polyester 14.367.300.000 5,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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