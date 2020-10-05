  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:41:05 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 591 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 42.686.160.000 8,45
ASELSAN 42.636.000.000 2,84
Enka İnşaat 39.032.000.000 0,89
Koç Holding 37.784.880.945 0,93
Turkcell 34.716.000.000 1,78
Ereğli Demir Çelik 33.950.000.000 0,95
Garanti Bankası 30.156.000.000 0,52
Ford Otosan 30.125.623.500 7,26
Akbank 26.936.000.000 0,47
Türk Telekom 25.620.000.000 2,39
İş Bankası (C) 24.119.839.200 0,38
İskenderun Demir Çelik 22.301.000.000 1,15
Şişe Cam 21.503.762.674 1,41
Tüpraş 20.033.536.000 1,98
Yapı ve Kredi Bankası 18.161.160.261 0,41
Sabancı Holding 17.159.797.060 0,49
Vakıflar Bankası 16.130.220.884 0,37
Arçelik 16.001.243.894 1,49
Türk Hava Yolları 14.738.400.000 0,36
Sasa Polyester 14.093.400.000 5,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Tiyatroları'nın kapısını teröristler i..
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Patriot ya da başka hava savunma s..
Dünya

"Putin, Aliyev ve Erdoğan ile görüşebilir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peşkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli görülmesi durumunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay