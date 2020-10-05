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Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:42:24 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 587 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
ASELSAN 42.430.800.000 2,83
Bim Mağazalar 42.352.200.000 8,39
Enka İnşaat 38.696.000.000 0,88
Koç Holding 37.810.239.926 0,93
Turkcell 33.946.000.000 1,74
Ereğli Demir Çelik 33.705.000.000 0,95
Ford Otosan 30.125.623.500 7,26
Garanti Bankası 30.072.000.000 0,52
Akbank 26.988.000.000 0,47
Türk Telekom 25.340.000.000 2,37
İş Bankası (C) 24.209.838.600 0,38
İskenderun Demir Çelik 22.243.000.000 1,15
Şişe Cam 21.656.923.377 1,42
Tüpraş 20.033.536.000 1,98
Yapı ve Kredi Bankası 18.161.160.261 0,41
Sabancı Holding 17.200.605.138 0,50
Arçelik 16.176.933.228 1,51
Vakıflar Bankası 16.130.220.884 0,37
Türk Hava Yolları 14.835.000.000 0,36
Sasa Polyester 13.944.000.000 5,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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