Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 537 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.319.960.000
|8,18
|ASELSAN
|38.235.600.000
|2,55
|Koç Holding
|38.139.906.672
|0,94
|Enka İnşaat
|36.456.000.000
|0,83
|Turkcell
|32.032.000.000
|1,64
|Ereğli Demir Çelik
|30.065.000.000
|0,84
|Ford Otosan
|29.213.257.500
|7,04
|Garanti Bankası
|28.938.000.000
|0,50
|Akbank
|25.792.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.465.000.000
|2,28
|İş Bankası (C)
|22.724.848.500
|0,36
|Tüpraş
|20.271.434.240
|2,00
|İskenderun Demir Çelik
|19.372.000.000
|1,00
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.485.396.158
|0,40
|Vakıflar Bankası
|16.247.389.558
|0,37
|Sabancı Holding
|16.139.595.094
|0,46
|Türk Hava Yolları
|14.821.200.000
|0,36
|Arçelik
|14.190.292.305
|1,32
|Şişe Cam
|13.905.000.000
|0,91
|Sasa Polyester
|12.873.300.000
|4,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)