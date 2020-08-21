Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 492 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.502.120.000
|8,22
|ASELSAN
|40.401.600.000
|2,69
|Koç Holding
|39.788.240.405
|0,98
|Enka İnşaat
|38.584.000.000
|0,88
|Turkcell
|33.770.000.000
|1,73
|Ford Otosan
|31.950.355.500
|7,70
|Ereğli Demir Çelik
|31.185.000.000
|0,88
|Garanti Bankası
|30.240.000.000
|0,52
|Akbank
|26.624.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|25.095.000.000
|2,34
|Tüpraş
|23.076.129.280
|2,28
|İş Bankası (C)
|22.949.847.000
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|20.474.000.000
|1,06
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.414.571.799
|0,42
|Vakıflar Bankası
|17.145.682.731
|0,39
|Sabancı Holding
|16.874.140.509
|0,49
|Türk Hava Yolları
|15.552.600.000
|0,38
|Arçelik
|15.366.059.382
|1,43
|Şişe Cam
|14.130.000.000
|0,92
|Halkbank
|13.234.702.797
|0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)