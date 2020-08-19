Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 496 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.534.360.000
|8,42
|ASELSAN
|40.789.200.000
|2,72
|Koç Holding
|39.864.317.346
|0,98
|Enka İnşaat
|37.184.000.000
|0,85
|Turkcell
|33.550.000.000
|1,72
|Ford Otosan
|32.160.901.500
|7,75
|Ereğli Demir Çelik
|30.940.000.000
|0,87
|Garanti Bankası
|30.576.000.000
|0,53
|Akbank
|26.832.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|25.165.000.000
|2,35
|İş Bankası (C)
|22.949.847.000
|0,36
|Tüpraş
|21.523.530.240
|2,12
|İskenderun Demir Çelik
|20.097.000.000
|1,04
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.414.571.799
|0,42
|Sabancı Holding
|16.812.928.391
|0,48
|Vakıflar Bankası
|16.755.120.482
|0,38
|Türk Hava Yolları
|15.538.800.000
|0,38
|Arçelik
|15.474.175.894
|1,44
|Şişe Cam
|14.107.500.000
|0,92
|Koza Altın
|12.855.750.000
|1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)