  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-08-19 18:46:03 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 496 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 42.534.360.000 8,42
ASELSAN 40.789.200.000 2,72
Koç Holding 39.864.317.346 0,98
Enka İnşaat 37.184.000.000 0,85
Turkcell 33.550.000.000 1,72
Ford Otosan 32.160.901.500 7,75
Ereğli Demir Çelik 30.940.000.000 0,87
Garanti Bankası 30.576.000.000 0,53
Akbank 26.832.000.000 0,47
Türk Telekom 25.165.000.000 2,35
İş Bankası (C) 22.949.847.000 0,36
Tüpraş 21.523.530.240 2,12
İskenderun Demir Çelik 20.097.000.000 1,04
Yapı ve Kredi Bankası 18.414.571.799 0,42
Sabancı Holding 16.812.928.391 0,48
Vakıflar Bankası 16.755.120.482 0,38
Türk Hava Yolları 15.538.800.000 0,38
Arçelik 15.474.175.894 1,44
Şişe Cam 14.107.500.000 0,92
Koza Altın 12.855.750.000 1,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yurtdışına dönen Türkler dikkat! Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan kritik uyarı
Gündem

Yurtdışına dönen Türkler dikkat! Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan kritik uyarı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye’den dönen gurbetçi vatandaşlar için uyarı yaptı. Sınır kapılarında kurulan ..
Valilik Ekrem İmamoğlu’nun o tehdidine karşı harekete geçti
Gündem

Valilik Ekrem İmamoğlu’nun o tehdidine karşı harekete geçti

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun tehdit kokan “Ya Kanal Ya İstanbul” afişlerini söktü...
Sınırlarımıza 60 km mesafede! ABD'den skandal Türkiye hamlesi
Dünya

Sınırlarımıza 60 km mesafede! ABD'den skandal Türkiye hamlesi

Doğu Akdeniz'de hukuksuz hamlelerde bulunarak bölgede tansiyonu artıran Yunanistan, çareyi ABD'ye kucak açmakta buldu. Son zamanlarda Dedeağ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı