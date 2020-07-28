Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 554 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|45.175.680.000
|9,66
|Koç Holding
|43.769.600.343
|1,10
|ASELSAN
|43.114.800.000
|2,99
|Enka İnşaat
|35.840.000.000
|0,90
|Turkcell
|34.694.000.000
|1,86
|Garanti Bankası
|32.172.000.000
|0,59
|Akbank
|29.432.000.000
|0,55
|Ereğli Demir Çelik
|29.330.000.000
|0,88
|Ford Otosan
|28.739.529.000
|7,15
|Türk Telekom
|27.930.000.000
|2,81
|İş Bankası (C)
|23.354.844.300
|0,40
|Tüpraş
|21.698.823.680
|2,04
|İskenderun Demir Çelik
|20.561.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.681.629.492
|0,47
|Vakıflar Bankası
|18.317.369.478
|0,55
|Sabancı Holding
|18.261.615.182
|0,56
|Türk Hava Yolları
|15.759.600.000
|0,38
|Arçelik
|15.176.855.484
|1,42
|Şişe Cam
|14.062.500.000
|0,97
|Halkbank
|13.902.622.378
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)