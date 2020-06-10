Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 280 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|43.617.446.460
|1,09
|Bim Mağazalar
|39.285.840.000
|8,40
|ASELSAN
|36.708.000.000
|2,55
|Garanti Bankası
|34.398.000.000
|0,63
|Turkcell
|31.284.000.000
|1,68
|Enka İnşaat
|31.080.000.000
|0,78
|Akbank
|30.524.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|30.170.000.000
|0,90
|Türk Telekom
|26.425.000.000
|2,66
|Ford Otosan
|23.703.970.500
|5,90
|İş Bankası (C)
|23.084.846.100
|0,39
|Tüpraş
|22.187.141.120
|2,09
|İskenderun Demir Çelik
|20.358.000.000
|1,13
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.272.923.082
|0,48
|Vakıflar Bankası
|18.746.987.952
|0,56
|Sabancı Holding
|18.404.443.458
|0,56
|Türk Hava Yolları
|17.484.600.000
|0,42
|Halkbank
|13.679.982.517
|0,42
|Koza Altın
|11.590.000.000
|1,89
|Anadolu Efes
|11.575.657.892
|0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)