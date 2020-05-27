Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 243 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|39.915.035.307
|1,00
|Bim Mağazalar
|38.435.760.000
|8,22
|ASELSAN
|34.291.200.000
|2,54
|Garanti Bankası
|31.878.000.000
|0,58
|Enka İnşaat
|31.584.000.000
|0,81
|Turkcell
|31.064.000.000
|1,66
|Akbank
|29.068.000.000
|0,54
|Ereğli Demir Çelik
|28.385.000.000
|0,85
|Türk Telekom
|27.160.000.000
|2,73
|İş Bankası (C)
|21.959.853.600
|0,38
|Ford Otosan
|21.528.328.500
|5,36
|İskenderun Demir Çelik
|20.735.000.000
|1,15
|Tüpraş
|20.434.206.720
|1,93
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.667.983.338
|0,45
|Vakıflar Bankası
|17.926.807.229
|0,54
|Sabancı Holding
|17.629.089.964
|0,54
|Türk Hava Yolları
|16.891.200.000
|0,41
|Halkbank
|13.185.227.273
|0,40
|Şişe Cam
|11.430.000.000
|0,79
|Koza Altın
|11.224.000.000
|1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)