Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 180 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.469.573.419
|1,06
|Garanti Bankası
|33.180.000.000
|0,60
|ASELSAN
|32.672.400.000
|2,42
|Bim Mağazalar
|31.817.280.000
|7,51
|Enka İnşaat
|31.500.000.000
|0,81
|Turkcell
|29.964.000.000
|1,60
|Akbank
|28.964.000.000
|0,54
|Ereğli Demir Çelik
|28.525.000.000
|0,85
|Türk Telekom
|26.355.000.000
|2,79
|İş Bankası (C)
|22.139.852.400
|0,38
|Tüpraş
|21.135.380.480
|1,63
|Ford Otosan
|20.335.234.500
|5,06
|İskenderun Demir Çelik
|20.300.000.000
|1,13
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.499.042.312
|0,44
|Sabancı Holding
|16.751.716.274
|0,50
|Türk Hava Yolları
|14.655.600.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.475.000.000
|0,34
|Koza Altın
|11.277.375.000
|1,96
|Şişe Cam
|10.890.000.000
|0,75
|Arçelik
|10.298.097.844
|1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)