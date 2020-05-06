Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 150 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.252.342.355
|1,03
|Garanti Bankası
|33.894.000.000
|0,62
|Bim Mağazalar
|31.270.800.000
|7,38
|ASELSAN
|30.666.000.000
|2,27
|Enka İnşaat
|30.100.000.000
|0,77
|Akbank
|29.640.000.000
|0,55
|Turkcell
|29.194.000.000
|1,56
|Ereğli Demir Çelik
|28.000.000.000
|0,84
|Türk Telekom
|24.780.000.000
|2,62
|İş Bankası (C)
|21.959.853.600
|0,37
|Tüpraş
|21.285.632.000
|1,64
|Ford Otosan
|20.703.690.000
|5,15
|İskenderun Demir Çelik
|20.242.000.000
|1,13
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.823.278.209
|0,42
|Sabancı Holding
|16.323.231.448
|0,49
|Türk Hava Yolları
|14.572.800.000
|0,36
|Koza Altın
|11.559.500.000
|2,01
|Vakıflar Bankası
|11.200.000.000
|0,34
|Şişe Cam
|10.822.500.000
|0,75
|Arçelik
|10.676.505.639
|1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)