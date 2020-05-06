Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 155 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.658.086.043
|1,04
|Garanti Bankası
|34.146.000.000
|0,62
|Bim Mağazalar
|31.604.760.000
|7,46
|ASELSAN
|31.144.800.000
|2,31
|Enka İnşaat
|30.450.000.000
|0,78
|Akbank
|29.848.000.000
|0,55
|Turkcell
|29.414.000.000
|1,58
|Ereğli Demir Çelik
|27.475.000.000
|0,82
|Türk Telekom
|25.095.000.000
|2,66
|İş Bankası (C)
|22.184.852.100
|0,38
|Tüpraş
|21.536.051.200
|1,66
|Ford Otosan
|20.984.418.000
|5,22
|İskenderun Demir Çelik
|19.952.000.000
|1,11
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.654.337.184
|0,42
|Sabancı Holding
|16.384.443.566
|0,49
|Türk Hava Yolları
|14.559.000.000
|0,36
|Koza Altın
|11.696.750.000
|2,03
|Vakıflar Bankası
|11.250.000.000
|0,34
|Şişe Cam
|10.822.500.000
|0,75
|Arçelik
|10.784.622.152
|1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)