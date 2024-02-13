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Ekonomi Borsa şahlandı, iştah kabardı! Türkiye’ye döviz yağmuru başladı
Ekonomi

Borsa şahlandı, iştah kabardı! Türkiye’ye döviz yağmuru başladı

Yeniakit Publisher
2024-02-13 17:06:00 -
Borsa şahlandı, iştah kabardı! Türkiye’ye döviz yağmuru başladı

Türkiye, yabancı yatırımcı için güvenli liman konumunda. Döviz akışının hızlandığı ülke, dev firmaların ve fonların da ilgi odağı haline geldi.

 BUĞRA KARDAN 

Türkiye, yabancı yatırımcı için güvenli liman konumunda. Döviz akışının hızlandığı ülke, dev firmaların ve fonların da ilgi odağı oldu.

2023’te 10.6 milyar dolara varan uluslararası doğrudan yatırım hacmi olumlu yankı uyandırırken borsaya yabancı girişinin sürmesi memnuniyetle karşılanıyor. Yatırımcılardan teveccüh gören Borsa İstanbul 100 Endeksi’nin rekor üstüne rekor kırarak 9 bin 200 puan seviyesini aşması yüzleri güldürüyor.

Ekonomistler, Türkiye’ye yurt dışından para yağdığına işaret ediyorlar. Ülkenin dünyanın önde gelen fonları ve firmalarının iştahlarını kabarttığına dikkat çekiyorlar.

YATIRIMLARDA ARTIŞ VAR

Akit’e konuşan İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da şu yorumlarda bulundu:
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Yatırımlar, ödemeler dengesine pozitif katkı sunuyor. 2023 itibarıyla doğrudan uluslararası yatırımlar 10.6 milyar dolar. 2022 itibarıyla bu tutar 13.3 milyar dolardı. Uluslararası doğrudan yatırımlarda bir düşüş söz konusu ama portföy yatırımlarına baktığımızda artış var. Bu da Türkiye’de ekonomi politikalarının değişiminin ilk aşamada sıcak parayı daha cazip kıldığını gösteriyor. Zaten bu yılın ilk ayında bono tahvil piyasasına, geçen yılın son ayında da hisse senedi piyasasına ciddi giriş vardı. Hisse senedi piyasasına ilgi yeniden arttı ki bu pozitif bir tablo. Borsaya yabancı girişi hızlanıyor. Fed’in faiz indirimi umulduğu kadar hızlı olmayıp biz ve bizim gibi ülkelerde finans piyasalarını olumlu etkiliyor. Faiz indiriminin serileşme beklentisi de öyle.

Borsa ile doğrudan yatırımlar arasında da ilişki var. Borsada yükseliş kalıcı olursa arkadan doğrudan yatırım artışları gelir. Bu beklenecek bir durumdur. Seçim sonrası aynı mali politikaların devam etmesiyle doğrudan yatırım girişi hareketlenecektir.

RAPORLAR DA TEYİT EDİYOR

Türkiye’nin daha öngörülebilir politika çerçevesine girmesi, ülkenin potansiyelinin yüksek olması fonların ve firmaların yatırım istekliliklerini arttırıyor. Bunu raporlardan da anlıyoruz. Buralardan Türkiye’ye ilginin devam ettiğini, edeceğini çıkarıyoruz.

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