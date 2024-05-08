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Ekonomi Borsa rekor tazeledi
Ekonomi

Borsa rekor tazeledi

Yeniakit Publisher
2024-05-08 10:47:00 -
Borsa rekor tazeledi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0.68 değer kazancıyla dünü 10.336,50 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 10.375,74 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69.41 puan artarken, toplam işlem hacmi 127.6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2.28, holding endeksi yüzde 0.99 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2.71 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 3.02 ile spor oldu.

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