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Ekonomi Borsa rekor kırmaya devam ediyor! Günün ilk yarısında önemli gelişme
Ekonomi

Borsa rekor kırmaya devam ediyor! Günün ilk yarısında önemli gelişme

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 3,97 değer kazandı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.709,88 puana taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 16:13:00 - 2021-11-15 16:20:58
Borsa rekor kırmaya devam ediyor! Günün ilk yarısında önemli gelişme

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,97 değer kazandı. BIST 100 endeksi, 1.709,88 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, 65,10 puan değer kazanarak 1.703,60 olurken, toplam işlem hacmi 18,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9,54 ve holding endeksi yüzde 4,82 değer kazandı.

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