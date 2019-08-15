Borsa piyasaya düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 900,98 puan azalışla 98.504,05 seviyesine indi.15 Ağustos 2019 Perşembe 11:07
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,91 düşüşle 98.504,05 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 900,98 puan ve yüzde 0,91 azalışla 98.504,05 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
YORUM YAZ