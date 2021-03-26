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Gündem Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun kimdir?
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Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun kimdir?

Borsa İstanbul'un Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Hakan Atilla'nın yerine kimin geleceği bir süredir merak ediliyordu. Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü son dakika belli oldu. Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun oldu. Peki, Korkmaz Enes Ergun kimdir? Korkmaz Enes Ergun kaç yaşında, mesleki tecrübeleri neler? İşte merak edilen ayrıntılar.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 16:30:00 -
Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun kimdir?

Borsa İstanbul’un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Atilla’nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.

Ergun 24 yıllık borsa kariyerinde birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmesiyle öne çıkıyor.

Korkmaz Enes Ergun kimdir?

Korkmaz Enes Ergun, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayarak, aynı yıl Borsa İstanbul’da çalışma hayatına başladı. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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