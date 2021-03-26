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Gündem Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü kim oldu? Hakan Atilla'nın yerine kim getirildi?
Gündem

Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü kim oldu? Hakan Atilla'nın yerine kim getirildi?

Borsa İstanbul’un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Atilla’nın istifası ile boşalmıştı. Borsa İstanbul'un yeni genel müdürünün kim olacağı bir süredir merak ediliyordu. Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü son dakika gelişmesi olarak duyuruldu. Peki, Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü kim oldu? Hakan Atilla'nın yerine kim getirildi?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 16:37:00 -
Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü kim oldu? Hakan Atilla'nın yerine kim getirildi?

Hakan Atilla’nın Borsa İstanbul Genel Müdürlüğün'den istifasından sonra bütün gözler yeni Borsa İstanbul genel müdürünün kim olacağına çevrilmişti. Borsa İstanbul genel müdürlük görevini kimin yürüteceği, istifa eden Hakan Atilla'nın yerine kimin getirildiği netleşti.

Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü kim oldu

Borsa İstanbul’un bugün yapılan genel kurulunda genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi. Ergun 24 yıllık borsa kariyerinde birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmesiyle öne çıkıyor.

Borsa İstanbul ne zaman kuruldu?

Borsa İstanbul ya da kısaca BİST, Türkiye'de 1985 yılında açılan sermaye piyasasında faaliyet gösteren Türk ve yabancı kaynaklı bankalara, aracı kurumlara saklama ile takas hizmeti verir. «İstanbul Menkul Kıymetler Borsası» olan adı 5 Nisan 2013 tarihinde "Borsa İstanbul" olarak değiştirilmiştir. Ayrıca "Yatırıma değer!" resmî slogan olarak kabul edilmiştir.

Borsa İstanbul devlet kurumu mu?

91 sayılı KHK'de öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetimi altında olan tüzel kişiliği haiz bir kamu kurumudur. ... Borsa İstanbul, bir meslek kuruluşu olarak, yatırım ve kalkınma bankaları, ticari bankalar ve aracı kurumlardan oluşan üyelere sahiptir.

Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun kimdir?
Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun kimdir?

Gündem

Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun kimdir?

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